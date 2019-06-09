أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات “إيران – قطر – سوريا” وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.
وأجريت اليوم بمدينة بنغالور الهندية القرعة إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل في نهاية التصفيات 16 منتخباً.
وجاءت المجموعات كالتالي : المجموعة (A) ” الفلبين – الهند – تايلند-كوريا الجنوبية”, والمجموعة (B) “تايبية- اليابان -ماليزيا -الصين “, والمجموعة (C)” استراليا – هونج كونج – نيوزلندا- غوام”, والمجموعة (D)”البحرين – لبنان – إندونيسيا-العراق”, والمجموعة (F) ” الأردن – فلسطين- كازاخستان-سيرلانكا”.
حضر القرعة عضوا الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي, وعبيد مدني.
قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران
أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات “إيران – قطر – سوريا” وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.
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