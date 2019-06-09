قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران

قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران

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قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران

قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران
http://almnatiq.net/?p=738504
المناطق - واس

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات “إيران – قطر – سوريا” وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.
وأجريت اليوم بمدينة بنغالور الهندية القرعة إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل في نهاية التصفيات 16 منتخباً.
وجاءت المجموعات كالتالي : المجموعة (A) ” الفلبين – الهند – تايلند-كوريا الجنوبية”, والمجموعة (B) “تايبية- اليابان -ماليزيا -الصين “, والمجموعة (C)” استراليا – هونج كونج – نيوزلندا- غوام”, والمجموعة (D)”البحرين – لبنان – إندونيسيا-العراق”, والمجموعة (F) ” الأردن – فلسطين- كازاخستان-سيرلانكا”.
حضر القرعة عضوا الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي, وعبيد مدني.

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