قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران

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أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية ضمن المجموعة (E) في التصفيات إلى جانب منتخبات “إيران – قطر – سوريا” وتمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.

وأجريت اليوم بمدينة بنغالور الهندية القرعة إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، ويتأهل في نهاية التصفيات 16 منتخباً.

وجاءت المجموعات كالتالي : المجموعة (A) ” الفلبين – الهند – تايلند-كوريا الجنوبية”, والمجموعة (B) “تايبية- اليابان -ماليزيا -الصين “, والمجموعة (C)” استراليا – هونج كونج – نيوزلندا- غوام”, والمجموعة (D)”البحرين – لبنان – إندونيسيا-العراق”, والمجموعة (F) ” الأردن – فلسطين- كازاخستان-سيرلانكا”.

حضر القرعة عضوا الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي, وعبيد مدني.