سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق و حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة ، حائل والحدود الشمالية ، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.