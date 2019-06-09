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ترقب لعصيان مدني شامل في السودان

ترقب لعصيان مدني شامل في السودان
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المناطق - وكالات

قال إسماعيل تاج، القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان وفقا لـ”الحدث”، إن العصيان المدني سيبدأ اليوم الأحد، وسيتم بكل سلمية، مؤكداً أن العصيان سيستمر لحين تلبية المطالب.

جاء ذلك بعدما دعا “تجمّع المهنيين السودانيين”، أمس السبت، إلى “عصيان مدني” اعتباراً من الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.

وأعلن التجمّع، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني” اعتبارا من يوم الأحد على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وبإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.

هذه الدعوة جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت تقريبا عقب أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي.

وقال التجمع إنه قبل وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطا قبل العودة لطاولة التفاوض.

وشملت الشروط تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دولياً لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

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