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بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

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بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه
http://almnatiq.net/?p=738514
الباحة - عادل الزهراني
 قامت بلدية  محافظة المندق بإغلاق احدى الدورات الحيوية ومدخلا  يخدم أكثر  من ثمان قرى من قرى المحافظة  دون توضيح الأسباب  مادعى الأهالي  الى التذمر وانشاء هاشتاق  لنقل معاناتهم  لتصل الى من يهمه الأمر في المحافظة او أمانة الباحة  او إمارة منطقة الباحة تحت وسم #بلدية_المندق_تغلق_مدخل_قرى_مسير
وقد اخترنا عدد من التغريدات  الني تحكي معاناة  الأهالي  ومنها …
المغرد ابا تركي فذكر اننا
‏‎‎‎‎‎نرجووممن اتخذالقرار باغلاق مدخل قرى مسير وبقيت القرى التي خلفها ان يوضح السبب
هذا المدخل اعتمد من وزارة المواصلات وبموجبة وضع له مدخل ونزع ملكيات وكان من أفضل المداخل وله اكثر من 40 عام ولسواء التخطيط و..لم يوفق
لذانرجو إعادة الطريق على ماكان عليه سابقاً
واتخاذ الإجراء المناسب
اما مساعد اليحى
‏‎
لماذا يتم تهميش القرى ولم يتم وضع أشارات ضوئيه الى أن يتم إتخاذ اللازم بخدمتها بعمل كبري
وغرد صالح غرم الله بقوله
‏‎‎‎‎قرار عجيب غريب، وفيم يبدو أن البلدية ستفتح الخط من أمام مدخلها، وستعوض مدخل القرية بدوار آخر  مقابل المدخل المستحدث لامتصاص الغضب وتخفيف العبء من الدوران فوق كوبري المرور، وهنا سيكون الموقع خطر لانحداره أسوة بموقعهم أمام مدخل البلدية
الله المستعان
اما عبدالله عرابي فذكر
إنشاء دوار ووضع مجسمات جمالية في هذا المدخل وبعد ذلك تزال دون أي مبرر ومسؤولية.. هدر مالي أم فساد ( لا  نعلم ولكن نريد إجابة )الشيء المحزن ان تغلق مدخل يستفيد منه آلاف الناس وعدة قرى فهذا لن يسكت عليه وان وصلنا لأعلى مسؤول بالدولة.. اوقفوا العبث!

اما عبدالعزيز  الزهراني
‏‎‎‎‎سوء تخطيط من بلدية المندق تحتاج الى غربلة  ومحاسبة  نطالب باعادة فتح التقاطع
ونطالب اميرنا المحبوب حسام بالنظر بالامر
ومحاسبة المقصرين في ذلك فقرى مسير تضررت بقفل المدخل الرسمي لها
اما ابو يزيد فعلق
‏‎‎‎‎الناس تنتظر من البلدية زفلتة وإعادة بعض الطرق وليس إقفال الطرق والمداخل بالصبات السؤال هنا لمصلحة من هذا الإقفال ! ؟ ( للعلم شف التكدس في المديور بعد هذا وش يصير حوادث وزحام )
وذكر المغرد ابا احمد
‏‎‎‎‎إذا كان الكلام هذا صحيح ما قامت به بلدية محافظة المندق في العوض من الله في هذه الادارة في هذه البلدية ويا ترى هل إمارة منطقة الباحة عندها خبر بالموضوع وما هي الاسباب إغلاق المدخل
اما علي الزهراني
‏‎‎‎‎اذاكان بلدية محافظة المندق باغلاقها مدخل قرى مسير  وسد مدهاس وتحويل المدخل من امام مبنى البلديه لخدمة موظفيها  وتجاهل  اهالي القرى فالبلديه  في خدمة منسوبيها دون الاهالي مؤقتآ

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