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42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

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42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
http://almnatiq.net/?p=738521
المناطق - تبوك
استقبل مستشفى ضباء العام  نحو ٤٢ حالة تسمم لأشخاص من مختلف الأعمار يعانون من أعراض تسمم غذائي .
وأكدت صحة تبوك  أنه جرى استقبال الحالات  الـ٤٢ في الساعات الماضية وإستدعاء الأطباء المناوبين وجميع الحالات يعانون من أعراض الإسهال والتقيؤ وهي تشبه أعراض التسمم الغذائي، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمرضى، مؤكدا عدم وجود حالات خطرة وأغلب المصابين غادروا المستشفى وحالتهم العامة حسنة.
وتم التنسيق مع بلدية ضباء – قسم صحة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، هذا وقد تم خروج ٣١ حالة من المستشفى ولازالت احدى عشر حاله منومه لتلقى العلاج ومتابعة حالاتهم الطبية.

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