احدث الأخبار

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات
أبرز المواد
 42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
أبرز المواد
 بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه
أبرز المواد
 ترقب لعصيان مدني شامل في السودان
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق و حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة
أبرز المواد
 قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران
أبرز المواد
 القضاء الأمريكي يخفف عقوبة ضابط متهم بارتكاب جرائم حرب بالعراق‎
أبرز المواد
 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فض اعتصام الخرطوم
أبرز المواد
 الهند تعرض 8 آلاف دولار مكافأة للعثور على الطائرة المفقودة
أبرز المواد
 تطبيقات تساعدك على اتباع الحميات الغذائية
أبرز المواد
 “نوكيا” تنافس شركات الهواتف بجهاز متطور وزهيد الثمن
أبرز المواد
 أوروبا تهدد مواقع التواصل بسبب التلاعب الانتخابي الإلكتروني
أبرز المواد
تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

أبرز المواد
42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

أبرز المواد
بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

أبرز المواد
ترقب لعصيان مدني شامل في السودان

ترقب لعصيان مدني شامل في السودان

أبرز المواد

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات
http://almnatiq.net/?p=738525
المناطق - وكالات

أصدر مركز دراسات مجلس السياسة الخارجية الأميركي، تقريرا اعتبر فيه أن تغيير سلوك إيران من خلال المفاوضات ضرب من الخيال، ودعا المركز الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة اتجاه طهران.

وفي التقرير دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدم إضاعة وقته بالحوار مع إيران نظرا إلى أن طهران لن تغير سلوكها ما لم يتغير نظامها السياسي، وفقا للمركز.

وأشار التقرير إلى أن جميع الإدارات الأميركية السابقة بما في ذلك إدارتا أوباما وبوش الابن، فشلا في إحداث أي فرق في سلوك النظام الإيراني ودعمه للإرهاب رغم قيامهما بالتفاوض معه.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تسعى عبثا إلى إيجاد شخصيات إيرانية معتدلة في دولة يسيطر عليها المتشددون.

وأكد التقرير أن صلاحيات رئيس إيران مقيدة بسلطة المرشد الأعلى، وهو الحاكم الفعلي للدولة.

واعتبر التقرير أن إيران ليست دولة غير ديمقراطية وحسب، بل عدوانية توسعية مع أجندة ثورية تسعى لفرض أيديولوجيتها الدينية في المنطقة وخارجها.

ورأى تقرير مركز مجلس السياسة الخارجية الأميركي أن أنشطة إيران الشريرة تعكس حقيقة جوهر نظامها السياسي القائم، مشددا على حتمية إسقاطه لإحداث التغيير المطلوب.

روابط ذات صلة

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه
ترقب لعصيان مدني شامل في السودان

ترقب لعصيان مدني شامل في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*