احدث الأخبار

الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين
أبرز المواد
 تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات
أبرز المواد
 42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
أبرز المواد
 بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه
أبرز المواد
 ترقب لعصيان مدني شامل في السودان
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق و حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة
أبرز المواد
 قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2021 تضع الأخضر مع سوريا وقطر وإيران
أبرز المواد
 القضاء الأمريكي يخفف عقوبة ضابط متهم بارتكاب جرائم حرب بالعراق‎
أبرز المواد
 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فض اعتصام الخرطوم
أبرز المواد
 الهند تعرض 8 آلاف دولار مكافأة للعثور على الطائرة المفقودة
أبرز المواد
 تطبيقات تساعدك على اتباع الحميات الغذائية
أبرز المواد
 “نوكيا” تنافس شركات الهواتف بجهاز متطور وزهيد الثمن
أبرز المواد
الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين

الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين

أبرز المواد
تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

أبرز المواد
42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

أبرز المواد
بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

أبرز المواد

الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين

الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=738528
المناطق - وكالات

حققت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قواته تمكنت من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الميليشيات بالإمدادات والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

وأسفرت المعارك عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين، وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار والتراجع.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

روابط ذات صلة

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات

تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات
42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام

42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

بلدية المندق تغلق مدخلا حيويا لعدد من القرى .. والأهالي متضررون ويطالبون بفتحه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*