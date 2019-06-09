اليوم .. الموظفون يعودون لوظائفهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

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ينطلق الموظفون في المملكة، اليوم الأحد، إلى وظائفهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبداية الدوام يوم الأحد الموافق 6 شوال 1440 بمشيئة الله. وكانت إجازة عيد الفطر قد بدأت يوم 25 من شهر رمضان 1440هـ، وإلى اليوم السادس من شهر شوال أي بعد 10 أيام إجازة تقريباً. تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة، ويأتي ذلك تطبيقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان من هذا العام. وتفاعل البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع العودة للدوام غداً، حيث طالب البعض بتمديد الإجازة، بينما رفض البعض الآخر هذا المطلب، داعين إلى العودة ومواصلة العمل وعدم تعطيل مصالح الناس.

لائحة الموارد البشرية

ونصت المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية، ووفقاً للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد شرعت سابقاً بتحديد موعد الإجازات والعطل الرسمية في المملكة لجميع موظفي الدولة من كافة القطاعات، وأوضحت، بأن آخر ساعات عمل رسمية لموظفي الحكومة في شهر رمضان ستكون موحدة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية.

هيا إلى العمل وداعاً للكسل

وأحياناً تنتاب المرء حالةٌ من الكسل بعد العودة للعمل من إجازة طويلة، وقد يبدو هذا وكأنه أمر بسيط، ولكن بالنسبة لكثير من العاملين تكون مرحلة صعبة وتحتاج تهيئة للعودة للإنجاز مجدداً. فهؤلاء الذين يضعون أهدافاً محددة بوضوح قبل العودة لديهم فرصة أكبر للتخلص من تراكمات العمل والعودة سريعاً إلى روتين حياتهم المعتادة.

التوازن بين الحياة الشخصية والعمل

هناك اعتبار آخر تجب مراعاته عند العودة للعمل مجدداً وهو التوازن بين حياتك الشخصية والعملية وبالتحديد مدى تأثير حياتك الشخصية على عملك اليومي؟ النوم هو العامل الرئيسي: التأكد من أن جدول نومك يتماشي مع جدول أعمالك من شأنه أن يجعل عودتك إلى العمل أكثر سهولة. بالإضافة إلى تلبية احتياجات النوم، أيضاً من الجيد أن تعد خطةً لوجبات طعامك للأسبوع الأول.