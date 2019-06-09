حمد بن جاسم : “السعودية تغار من قطر”!

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خصَّص رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق، حمد بن جاسم، حواره مع صحيفة “التليغراف” البريطانية، لمهاجمة المملكة، والإشادة بعلاقات بلاده مع إيران.

الرجل الذي اشترى لندن

وأجرى “بن جاسم” حواره مع “التليغراف”، من شقته الفاخرة الواقعة في الطابق العلوي في مبنى هايد بارك، والتي افتتحت تقريرها عنه باسم “الرجل الذي اشترى لندن”. وقال رئيس وزراء قطر السابق: إن “المنطقة بحاجةٍ شديدة إلى علاقةٍ طبيعية بين الدول الست، فيما يُسمى بمجلس التعاون الخليجي – البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات – ولكن بفضل السعودية، كما يُصرُّ حمد بن جاسم، فإنهم ليسوا في مزاجٍ لمثل هذه التحالفات”.

الغيرة السعودية من ثروة قطر الغازية والنفطية !!

وأرجع “بن جاسم” ذلك جزئيًا إلى الغيرة السعودية من ثروة قطر الغازية والنفطية، والعوامل التي كانت تستخدمها للتوسع في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر شبكة الجزيرة. كما اتهم رئيس وزراء قطر، السعودية بمحاولاتٍ روتينية لتقويض استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 من خلال ادعاءات كاذبة. ولم يذكر “بن جاسم” أن معظم الانتقادات لمنح قطر كأس العالم جاء من بريطانيا وإعلامها الذي اعتبر الأمر كان نتيجة رشاوى كشفت تفاصيلها الصحافة في لندن وليست السعودية.

علاقة مع طهران

واعترف رئيس الوزراء القطري السابق بعلاقة قطر القوية بطهران “دعني أخبرك أمرًا ما؛ إذا ما أعلنَّا أن إيران هي عدوتنا، علمًا أن طريقنا الوحيد إلى العالم الخارجي – برًا وبحرًا وجوًا – هو إيران بسبب الحدود مع الدول العربية المحيطة بنا والتي من المفترض أن تتضامن معنا كما يفعل أعضاء الاتحاد الأوروبي مع بعضهم البعض، هل يجب أن أُقدِم على الانتحار بعدم التعامل مع إيران لأن السعوديين قالوا لنا ذلك؟”. وأضاف “بن جاسم”: “نحن كذلك لدينا رأي – إيران لم تلحق أي أذى بقطر. وبالتأكيد نحن لا نتفق مع كل سياساتهم. ولكن لا يمكننا محاربتهم في الوقت الذي نتشارك وإياهم في حقول الغاز والنفط ذاتها”.