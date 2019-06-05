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برعاية أمير منطقة الجوف .. براعم التحدي يدشن برنامج عيش الصيف

برعاية أمير منطقة الجوف .. براعم التحدي يدشن برنامج عيش الصيف

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برعاية أمير منطقة الجوف .. براعم التحدي يدشن برنامج عيش الصيف

برعاية أمير منطقة الجوف .. براعم التحدي يدشن برنامج عيش الصيف
http://almnatiq.net/?p=738544
الجوف - محمد الحسن

يدشن مركز براعم التحدي للرعاية النهارية يوم الأحد 6 شوال 1440 هـ برنامج عيش الصيف مع براعم التحدي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، والذي يتم تنفيذه للسنة الثالثة مجاناً لجميع ذوي الإعاقة بالجوف .

ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للمركز والذي أخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تأهيل ذوي الإعاقة ورعايتهم و المساعدة في دعم أسر ذوي الإعاقة مع الجهات ذات العلاقة بالإعاقة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة إليهم، حيث يعتبر أقوى برنامج تأهيلي و تدريبي مجاني يساهم في تمكين ذوي الإعاقة لإتقان مهارات شخصية و اجتماعية و مهنية يُقدّم فيه العديد من برامج التربية الخاصة و يدّرب فيها كوادر فنية متخصصة وفق أحدث البرامج التدريبية لذوي الإعاقة تساهم في اكتشاف القدرات الكامنة لدى ذوي الإعاقة و تطويرها ليتمكنوا من الانتفاع بها.
حيث أن البرنامج سيتم تنفيذه على مدى شهرين بداية من 6 شوال 1440هـ لغاية 30 ذي القعدة 1440 هــ و يخدم البرنامج أكثر من مئتي حالة من مختلف فئات ذوي الإعاقة .
هذا وقدمت الأستاذة هبة السعدون الدعوة لجميع أسر ذوي الإعاقة لتسجيل ابناهم والانضمام للبرنامج ، راجين من الله العلي القدير أن يسخرنا لخدمة فلذات أكبادنا براعم التحدي وجميع فئات ذوي الإعاقة بمنطقة الجوف .
وفي الختام قدم المدير العام لمركز براعم التحدي الاستاذ أكرم العيد الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته الكريمة للبرنامج والشكر موصول لأوقاف الشيخ تركي بن عبدالله الضحيان على دعمهم للبرنامج للعام الثاني على التوالي بمبلغ 195 ألف ريال ، وشكر لمجمع الحمد الطبي الراعي المشارك في هذا البرنامج .

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