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“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر

“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر

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“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر

“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر
http://almnatiq.net/?p=738551
الدلم - أشرف العصيمي
اختتمت فعاليات عيد الفطر المبارك في منتزه الضاحي شرق محافظة الدلم “عيد الدلم فرحه”، بحضور أكثر من 25 ألف زائر من سكان المحافظة، وفعاليات ترفيهية واجتماعية وتراثية خلال أيام المهرجان ، استهدفت جميع أفراد الأسرة.
وتضمنت فعاليات “عيد الدلم فرحة” أنشطة متنوعة استقطبت من خلالها أسماء معروفة في مختلف أنواع الفنون، وبرامج مخصصة للنساء وأخرى للأطفال، وحفل رسمي شمل فن العرضة السعودية، ومشاركات فلكلورية، وإطلاق ألعاب نارية 5000 بالونة، و5000 هدية للأطفال وجوائز بقيمة 60 ألف ريال لحضور الفعاليات.
وبلغ عدد زوار احتفالات “عيد الدلم فرحه” في الثلاث أيام أكثر من 25 ألف زائر استمتع بها الجمهور بكم الهائل من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والفنية والتراثية الشعبية في أجواء آمنة عبرت عن التلاحم بين أبناء الوطن، وحرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه الاحتفالات وفق رؤى وطنية ترسخ لمعاني الولاء والانتماء.
وثمن رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد مشاركة أهالي المنطقة في الاحتفالات التي حظيت بإقبال كبير من قبل المواطنين وهو ما كان له أثر كبير في نجاح الفعاليات في عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن الأنشطة المتنوعة لاقت قبولًا من أفراد المجتمع كافة، خصوصاً أن البلدية عملت على تلبية الاحتياجات، وأشرفت على تنظيم الاحتفالات التي حققت بالفعل أهدافها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتراثية وفنية وفلكلورية حظيت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في الدولة، التي جرت في إطار حضاري منظم، وفي بيئة آمنة.
وأشار إلى أنه تم توزيع آلاف الهدايا على الجمهور منذ بداية الاحتفالات وحتى آخر أيامه، مقدماً شكره إلى الجهات المساهمة في نجاح الفعاليات من الأجهزة الأمنية والإدارية.

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