احدث الأخبار

خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه
أبرز المواد
 قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة
أبرز المواد
 “عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر
منطقة الرياض
 إيران تلتف على العقوبات الأميركية وتبيع النفط سرا
أبرز المواد
 برعاية أمير منطقة الجوف .. براعم التحدي يدشن برنامج عيش الصيف
منطقة الجوف
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 هدف : 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة سجلت في منصة “فرصة” وقيمة طلبات الشراء تتجاوز 381 مليون ريال
أبرز المواد
 حمد بن جاسم : “السعودية تغار من قطر”!
أبرز المواد
 اليوم .. الموظفون يعودون لوظائفهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين
أبرز المواد
 تقرير أميركي : لا يمكن تغيير سلوك إيران بالمفاوضات
أبرز المواد
 42 حالة تسمم استقبلها مستشفى ضباء العام
أبرز المواد
خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

أبرز المواد
قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

أبرز المواد
“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر

“عيد الدلم فرحة” يختتم الفعاليات بحضور 25 ألف زائر

منطقة الرياض
إيران تلتف على العقوبات الأميركية وتبيع النفط سرا

إيران تلتف على العقوبات الأميركية وتبيع النفط سرا

أبرز المواد

خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه
http://almnatiq.net/?p=738557
المناطق - متابعات

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”.

ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال

أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال

سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال

فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال

مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال

لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال

جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.

روابط ذات صلة

قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة
إيران تلتف على العقوبات الأميركية وتبيع النفط سرا

إيران تلتف على العقوبات الأميركية وتبيع النفط سرا
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*