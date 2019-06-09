خالد الفيصل في قصيدة جديدة عن الملك سلمان: فارس زمانه والدول تستهيبه

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو للقصيدة الجديدة للأمير خالد الفيصل التي جاءت بعنوان “سلمان العروبة والإسلام”.
ما همني جاه ولا همني مال *** ما همني إلا رفعة الرأس بأفعال
أخدم بيها ديني وداري وعمي *** أللي حشموني بالكرامة والإقبال
سلمان سلمان العروبة والإسلام *** شيخ على ظهر النواميس خيال
فارس زمانه والدول تستهيبه *** العز مسراحه والأمجاد مقيال
مانيب أوصف عمي بوصف غيره *** لي صفوا الحكام يزمي بالأمثال
لي حق أماري به وهو سابق الملك *** أوي والله من رجاجيل يا رجال
جدي وأبوي وخمسة أعمامي ملوك *** وراي ما افخر بالنوادر والأبطال.
#شاهد🎥
قصيدة جديدة للأمير #خالد_الفيصل
( #سلمان_العروبه_والاسلام ) pic.twitter.com/dNBFVme4Jd
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 8, 2019
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