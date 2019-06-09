بلدية الشبحة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

أملج - فايز السميري

نظمت بلدية الشبحة اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك , بحضور رئيس بلدية الشبحة المهندس احمد عبيدالله البلوي .

ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن مسلم الحبيشي ونائب رئيس المجلس البلدي بالشبحة عبدالله معوض السناني ورؤساء الاقسام وموظفي البلدية

وأكد رئيس بلدية الشبحة أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في تعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل الاجتماعي بين الموظفين ونشر روح الألفة والمحبة وتحفيزاً للعمل الجاد المتواصل بروح الفريق الواحد بين منسوبي البلدية ، وتحقيق تطلعات ولاة الامر لخدمة هذا الوطن المعطاء.