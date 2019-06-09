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منطقة الجوف
شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

منطقة القصيم
إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

منطقة الجوف
تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك

تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
بلدية محافظة تيماء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية محافظة تيماء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة تبوك

جامعة الباحة تعلن شروط القَبول ومواعيده للعام القادم

جامعة الباحة تعلن شروط القَبول ومواعيده للعام القادم
http://almnatiq.net/?p=738567
المناطق - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ .
وأوضحت العمادة أنه سيكون استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني, ويستمر لمدة عشرة أيام, منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: https://portal.bu.edu.sa/ .

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