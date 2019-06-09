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إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءاً من السبت المقبل حرصاً على سلامة وصحة العاملين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءاً من السبت المقبل حرصاً على سلامة وصحة العاملين
http://almnatiq.net/?p=738570
المناطق - الرياض

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءا.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ 15 من سبتمبر 2019م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”. وأضاف:” أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، أو عبر تطبيق معاً للرصد.

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