تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك

المناطق - تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم حفل معايدة لمنسوبيها، وذلك في بهو مبنى الإدارة الرئيس, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد للمدرسية د. سلطان العنزي

والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني ومديري الإدارات والأقسام والموظفين.

وهنّأ مدير التعليم الجميع بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبات المباركة التي تقوي أواصر الإخاء والتواصل بين الجميع وتحفزهم للمزيد من بذل العمل والجهد لخدمة الدين والوطن

داعياً إلى تظافر الجهود ومراجعة الذات لنقيّم ونقوِّم , ونتفاعل ونبادر , ونساهم في التطوير , ونشارك في التقدم , ونساعد في البناء بأسلوبٍ فعَّالٍ ؛ ليكون لنا يداً في نهضة الوطن , والارتقاء بالمجتمع , ونصنع بيئةَ عملٍ مثاليةٍ تقوم على مبادئ وقيم راقية تعتمد على الإحسان والعطاء والإخلاص

وروح الفريق الواحد مشيراً إلى ما تحقق من إنجازاتٍ ونجاحات في ظل الدعم اللامحدود على جميع الأصعدة من قبل قادتنا في هذه البلاد العزيزة على قلوب الجميع ودعا الله سبحانه بأن يتقبل الصيام والقيام , وأن يعيده على وطننا وأمتنا في أمن وأمان وعز ورخاء.