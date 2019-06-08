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منطقة الجوف
شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

منطقة القصيم
إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها

منطقة الجوف
تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك

تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
بلدية محافظة تيماء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بلدية محافظة تيماء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة تبوك

شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=738585
المناطق - بريدة
في أجواء تملؤها البهجة والسرور أقامت إدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة القصيم صباح اليوم حفل معايدة لمنسوبيها وذلك بحضور سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي وقادة ومدراء الإدارات الأمنية ، تبادل خلالها الجميع من ضباط وأفراد وموظفين التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حامدين الله على ما منَّ به على زوار بيته الحرام من نعمةٍ لإتمام مناسك العمرة بكل سكينةٍ واطمئنان ، وداعينَ الله عز وجل أن يعيد العيد أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ..
من جانبه رفع اللواء بن مرضي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية حفظهم الله بهذه المناسبة السعيدة ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى بأن يعيده على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ..

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