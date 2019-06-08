شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

في أجواء تملؤها البهجة والسرور أقامت إدارة العلاقات والإعلام بشرطة منطقة القصيم صباح اليوم حفل معايدة لمنسوبيها وذلك بحضور سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي وقادة ومدراء الإدارات الأمنية ، تبادل خلالها الجميع من ضباط وأفراد وموظفين التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حامدين الله على ما منَّ به على زوار بيته الحرام من نعمةٍ لإتمام مناسك العمرة بكل سكينةٍ واطمئنان ، وداعينَ الله عز وجل أن يعيد العيد أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ..

من جانبه رفع اللواء بن مرضي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية حفظهم الله بهذه المناسبة السعيدة ، سائلاً المولى سبحانه وتعالى بأن يعيده على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ..