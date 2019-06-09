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“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها
http://almnatiq.net/?p=738595
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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