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“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738601
المناطق - الرياض

نظمت إدارة التواصل الداخلي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة صباح اليوم الأحد 6/10/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .
وقد شرف الحفل  مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعددا من مدراء المستشفيات بالمنطقة ، و مدراء المركز الصحية ، وموظفي “صحة الرياض” .
وتم  خلال حفل المعايدة تبادل  التهاني والتبريكات  بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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