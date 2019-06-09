“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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نظمت إدارة التواصل الداخلي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة صباح اليوم الأحد 6/10/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .

وقد شرف الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعددا من مدراء المستشفيات بالمنطقة ، و مدراء المركز الصحية ، وموظفي “صحة الرياض” .

وتم خلال حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.