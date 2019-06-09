نظمت إدارة التواصل الداخلي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة صباح اليوم الأحد 6/10/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .
وقد شرف الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعددا من مدراء المستشفيات بالمنطقة ، و مدراء المركز الصحية ، وموظفي “صحة الرياض” .
وتم خلال حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
نظمت إدارة التواصل الداخلي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة صباح اليوم الأحد 6/10/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .
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