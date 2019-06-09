احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
منطقة الرياض
 ‏أمانة منطقة الرياض تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها
أبرز المواد
 “نقل عسير” يباشر انهيار إحدى عبارات السيول برجال ألمع
منطقة عسير
 شرطة القصيم تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك
منطقة القصيم
 إدارة “تعليم الجوف” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها ومنسوباتها
منطقة الجوف
 تعليم تبوك ينظم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 بلدية محافظة تيماء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
منطقة تبوك
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءاً من السبت المقبل حرصاً على سلامة وصحة العاملين
أبرز المواد
 جامعة الباحة تعلن شروط القَبول ومواعيده للعام القادم
منطقة الباحة
 بلدية الشبحة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها
منطقة تبوك
الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

أبرز المواد
“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة الرياض
‏أمانة منطقة الرياض تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

‏أمانة منطقة الرياض تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

منطقة الرياض
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها

أبرز المواد

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=738604
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، ومحايل، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، ورجال ألمع، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وسراة عبيده، و ظهران الجنوب.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على مكة المكرمة وعدد من محافظاتها
“نقل عسير” يباشر انهيار إحدى عبارات السيول برجال ألمع

“نقل عسير” يباشر انهيار إحدى عبارات السيول برجال ألمع
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءاً من السبت المقبل حرصاً على سلامة وصحة العاملين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءاً من السبت المقبل حرصاً على سلامة وصحة العاملين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*