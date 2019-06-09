مدني تبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيها وبحضور عدد من المتقاعدين من الضباط والافراد

إقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر .
جاء ذلك بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني وعدد من الضباط والأفراد وكذلك بحضور عدد من الضباط والافراد المتقاعدين من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.
وثمن العميد الشهراني حضور الزملاء المتقاعدين لهذه المناسبة ويأتي ذلك تعزيزاً لحرص القيادة الرشيده وسمو وزير الداخلية وتأكيداً على استمرار التواصل وتجديد العهد مع منسوبي الدفاع المدني المتقاعدين في المناسبات والأعياد .
ونقل العميد الشهراني لهم تهنئة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بمناسبة عيد الفطر .
كما قدم شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة السلامة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر داعياً الله عزوجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده هذه المناسبه على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لهذا الوطن آمنا واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين
وحث الجميع على بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن
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