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مدني تبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيها وبحضور عدد من المتقاعدين من الضباط والافراد

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مدني تبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيها وبحضور عدد من المتقاعدين من الضباط والافراد

مدني تبوك يقيم حفل معايده لمنسوبيها وبحضور عدد من المتقاعدين من الضباط والافراد
http://almnatiq.net/?p=738607
المناطق - تبوك
إقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر .
جاء ذلك بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني وعدد من الضباط والأفراد ‏وكذلك بحضور عدد من الضباط والافراد المتقاعدين من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.
‏وثمن العميد الشهراني حضور الزملاء المتقاعدين لهذه المناسبة ‏ويأتي ذلك تعزيزاً لحرص القيادة الرشيده وسمو وزير الداخلية وتأكيداً على استمرار التواصل وتجديد العهد مع منسوبي الدفاع المدني ‏‏المتقاعدين في المناسبات والأعياد .
ونقل العميد الشهراني لهم تهنئة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بمناسبة عيد الفطر   .
‏كما قدم ‏شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة السلامة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر داعياً الله عزوجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ‏وأن يعيده هذه المناسبه على الجميع بالخير واليمن والبركات ‏وأن يحفظ لهذا الوطن آمنا واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين
‏وحث الجميع على بذل ‏المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن

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