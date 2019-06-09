١٢ فريق ينافس على بطولة البحر الأحمر في نسختها الأولى بأملج

أملج - فايز السميري

اجريت مساء اليوم قرعة بطولة البحر الأحمر لكرة القدم في نسختها الاولى وذلك بمقر نادي الحوراء باشراف رئيس الدورة الاستاذ عاطف حسين الشريف وحضور رئيس نادي الحوراء الاستاذ منصور عطيفي واعضاء اللجنه المنظمه الاستاذ محمد الرفاعي والأستاذ محمد الحمدي وروؤساء الفرق المشاركة .

حيث تم توزيع الفرق والتي بلغ عددها ١٢ فريق على اربع مجموعات يتأهل من كل مجموعة الاول والثاني

.

واوضح المشرف على البطولة ” الشريف “ان موعد بداية البطولة يوم الأحد القادم الموافق ١٣-١٠-١٤٤٠هـ وسيكون فاليوم مبارتين ، واضاف ان إقامة البطولة الهدف منه ايجاد متنفس لاشغال اوقات فراغ الشباب بالرياضة لما يعود عليهم بالصحة والمنفعه ايماناً بالمقولة العقول السليمه في الأجسام السليمه .