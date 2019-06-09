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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعايد منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعايد منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=738619
المناطق - الرياض

أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الأحد 6 شوال 1440هـ الموافق 9 يونيو 2019م بمقره في الرياض، حفل معايدة لمنسوبيه هنأهم خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سعادة الدكتور/ عبدالعزيز السبيل رئيس مجلس الأمناء، ومدراء الإدارات وجميع منسوبي ومنسوبات المركز.
وشهد حفل المعايدة تبادل الجميع التهاني والتبريكات، بعدها ألقى سعادة الدكتور/ عبدالعزيز السبيل كلمة، رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين بالخير والبركة.
ويأتي حفل المعايدة الذي نظمه المركز توثيقا وتتويجا للعلاقة بين كافة موظفيه ومنسوبيه من خلال الحفلات التي يقيمها بهدف تعميق أواصر المحبة والألفة والتواصل بين الموظفين وإتاحة مشاركة بعضهم البعض في هذه المناسبة السعيدة، والتواصل بين منسوبي المركز وقيادته لخلق بيئة عمل مميزة.

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