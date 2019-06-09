أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

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http://almnatiq.net/?p=738631
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي  يوان الإمارة ، الذين قدّموا لسموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
ورفع سمو أمير جازان التهنئة بهذه المناسبة الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
كما بادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة ، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية واليُمن والبركات .
حاثا مدراء ومنسوبي ديوان الامارة على الإخلاص في العمل ومضاعفة الجهود لإنجاز كافة المعاملات الخاصة  بالمراجعين والتسهيل عليهم.
منوها سموه، بما تبذله الدولة من جهود لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال رؤية المملكة 2030 التي تسعى الى تحقيق تطلعات ولاة الأمر في جميع المجالات.
داعيا الله عزوجل ، ان ينصر الجنود المرابطين بالحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة .

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