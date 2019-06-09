الأمير سعود بن نايف يقلد مدير سجون الشرقية رتبته الجديدة

المناطق - الدمام

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد العميد عبدالله بن علي النفجان مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد، مهنئاً سموه العميد النفجان ومتمنياً له التوفيق.

وعبر العميد النفجان عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن .