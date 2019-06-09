ماهي مربعانية القيظ أو جمرة القيظ ؟

ماهي مربعانية القيظ أو جمرة القيظ ؟

أبرز المواد
أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار بعد خطبة العيد

أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار بعد خطبة العيد

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يقلد مدير سجون الشرقية رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد مدير سجون الشرقية رتبته الجديدة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد

ماهي مربعانية القيظ أو جمرة القيظ ؟

ماهي مربعانية القيظ أو جمرة القيظ ؟
http://almnatiq.net/?p=738641
المناطق - الرياض

تعرف مربعانية القيظ أو جمرة القيظ كما يحلو للكثيرين تسميتها من طلوع نجم “الثريا” في “7 يونيو وحتى 15 يوليو من كل عام.
ويبلغ عدد أيام نجم الثريا “39” يوم موزعة على ثلاثة نجوم بالتساوي هي “الثريا، التويبع والهقعه”
وتبدأ فترة “جمرة القيظ” مع دخول النجم الثاني من نجوم الجوزاء المسمّى بـ”الهنعة” وعدد أيامها “13” يوم من “16” يوليو حتى 28 يوليو.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار بعد خطبة العيد

أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار بعد خطبة العيد
الأمير سعود بن نايف يقلد مدير سجون الشرقية رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد مدير سجون الشرقية رتبته الجديدة
أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*