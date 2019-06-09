ترقية الضبيب الى رتبة عميد بشرطة القصيم

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قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم وبحضور المساعد لشئون الأمن العميد أحمد بن ابراهيم الدبيبي مدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بشرطة منطقة القصيم العميد / يوسف بن محمد الضبيب رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته..

وقد عبر العميد ” الضبيب ” عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية ، داعياً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة دينة ومليكه ووطنه ..