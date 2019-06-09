رئيس غرفة الشرقية يثمن رعاية سمو امير المنطقة الشرقية لحفل أهالي الشرقية 1440

المناطق - الدمام

ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لحفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 1440ه والفعاليات المصاحبة له، معتبرا رعاية سموه إضافة إلى حضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية كانتا أحد أبرز عوامل النجاح في موسم العيد هذا العام.. مقدما شكره وتقديره لسموهما الكريم على دعم ورعاية وتشريف الحفل والفعاليات المصاحبة له، التي تختتم اليوم.

وفي هذا الصدد قدّم الخالدي خالص شكره وتقديره لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة صندوق المناسبات، والشركات والمؤسسات الداعمة الذين تفاعلوا كثيرا مع الحفل والفعاليات المصاحبة، مما كان عاملا حيويا في تحقيق النجاح المنشود، وذلك بعد توفيق الله.

وتبعا لذلك أشار الخالدي إلى أن النجاح الذي تحقق كان نتيجة طبيعية لتعاضد وتكاتف وتناسق الجهود التي بذلت من قبل المؤسسات الحكومية الرسمية من جهة، والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، بالإضافة إلى الجمهور الكريم من الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة الشرقية، الذين كان لحضورهم دور كبير في إعطاء الفعاليات معنى خاصا.

واضاف الخالدي بأن الفعاليات كانت هذا العام مميزة، ومواصلة للنجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، عدا أنها هذا العام اتسمت بكون أغلبها جديدة، وجميعها قدمت مجانا ضمن فعاليات موسم العيد الذي تشهده المملكة بشكل عام، والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

وخلص الخالدي إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام يحمّلنا مسؤولية كبيرة وهي مواصلة العطاء والحفاظ على الإنجاز في السنوات المقبلة، التي نتوقع أن تشهد زخما كبيرا، إذ أن حفل الأهالي بالأعياد والمناسبات الوطنية باتت ضمن البرامج الشخصية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

اختتام الفعاليات

وكانت الفعاليات قد أقيمت خلال إجازة عيد الفطر السعيد، في كل من صالة الهيئة العامة للرياضة والشباب (الصالة الخضراء)، وكل من مجمعي الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام.

وأما فعاليات الصالة الخضراء فقد شهدت إقامة عروض إكروبات كوميدية، قدمها فريق مغربي، وعرض مسرحية الأطفال ماي ليتل بوني (my little pony) التي قُدمت عروضها على مدار 5 أيام، وعرض الليزر الضوئي لايت بالانس (balance light) للفريق الأوكراني، وكذلك عرض الفريق اللبناني للأكروبات بكرة السلة،

وشهدت الفعاليات عرض أوبريت (عز الأرض) وهو من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبدالحق، وأداء كل من الفنانين “عادل الخميس، ومحمد المشعل، و عائض”، وإخراج محمد القس.

وقدمت فرقة عرض الليزر الضوئي (light balance) للفريق الأوكراني عددا من اللوحات المتراكبة والفنية على أنغام الموسيقى وسط تفاعل الجمهور على التناغم بين أعضاء الفريق المكون من 9 أشخاص، وتفاعلت معها الجماهير بشكل لافت وتعالت صيحاتهم نظراً للتشويق المصاحب لهذه العروض، كما قدم الفريق شكرهم لصندوق المناسبات وللجمهور الذي حضر ودعمهم، مؤكدين ان زيارتهم للمملكة وحسن الاستقبال والدقة في المواعيد والالتزام هو ما سيحملونه معهم الى أوكرانيا.

الفريق المغربي للأكروبات الكوميدية قدم مجموعة من الحركات البهلوانية والتي لاقت إعجاب الجماهير الغفيرة، وقدم العارضون خلالها عدداً من الرقصات والحركات الصعبة يساعدهم في ذلك قدراتهم المذهلة ولياقتهم البدنية العالية ومهاراتهم الفنية المتميزة، بالإضافة إلى عروض مهارات الاستعراض بالكراسي والألعاب ورقصات الأيدي، حيث حظي فريق “الأكروبات الكوميدي المغربي” بإقبال كبير من الزوار الذين استمتعوا بعروضه الخطرة والفكاهية، التي أثارت عاصفة من الخوف لدى الجمهور من خلال أداء استعراضات محترفة وممتعة.

وعلى ذلك أجمع عدد من الفرق المشاركة في الفعاليات على أن حضور الجماهير إلى تلك الفعاليات في “الصالة الخضراء” وتفاعلهم معها قد أبهرهم، وقد وعكس صورة ايجابية عن مستوى الجمهور السعودي وشغفه بمشاهدة الجديد من العروض الحية للفرق الفنية المبدعة، خصوصا تلك التي تزور المملكة لأول مرة، ممتدحين حسن الاستقبال والتنظيم.

وأكد كل من عمر الخلدوني وعلي ميموني، (وهما من أعضاء الفريق المقدم للفعاليات) على أن ن هذه زيارتهما الأولى للمنطقة الشرقية بعد الرياض وجدة وحائل، وأبديا اعجابهما بتفاعل وحضور الجمهور للعروض، مبينين أن عندهما عروضا قريبة في منطقة القصيم ومن ثم السفر إلى بريطانيا للمشاركة في برنامج قوت تالنت بعد أن شاركوا في النسخة العربية وفي جورجيا.

وأثنى ابراهيم العسيري، واحمد الزهراني، وعلي المشهور- من زوار الفعاليات في الصالة الخضراء- على الفعاليات المقدمة وتنوعها مما أدخل البهجة في نفوس أبنائهم،

يذكر أن آخر الفعاليات سوف تختتم اليوم الاثنين في مجمعي الراشد ودارين مول التجاريين حيث تقدم فعاليات عائلية تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وتستمر حتى الحادية عشرة مساء.