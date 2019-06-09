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الدفاع المدني بمنطقة الباحة يعايد منسوبيه ويدعو المتقاعدين لمشاركتهم حفل عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠

الدفاع المدني بمنطقة الباحة يعايد منسوبيه ويدعو المتقاعدين لمشاركتهم حفل عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠

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الدفاع المدني بمنطقة الباحة يعايد منسوبيه ويدعو المتقاعدين لمشاركتهم حفل عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠

الدفاع المدني بمنطقة الباحة يعايد منسوبيه ويدعو المتقاعدين لمشاركتهم حفل عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠
http://almnatiq.net/?p=738711
المناطق - الباحة
اقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة حفل معايدة منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري وكافة مساعديه ومديري الإدارات العامة والادارات الداخلية والخارجية وجميع منسوبي المديرية من الضباط وصف الضباط والمدنيين ، كما استقبل اللواء المنتشري مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية سابقا اللواء متقاعد عائض بن جمعان الغامدي وكذلك مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة سابقا اللواء متقاعد عبدالرحمن بن محمد الغامدي و كذلك مدير ادارة المتابعة بالمديرية سابقا العميد ظافر بن عبدالله العمري .
لمشاركة اخوانهم رجال الدفاع المدني بالمنطقة حفل المعايده وتأتي هذه المشاركة احتراما وتقديرا للزملاء المتقاعدين اللذين خدمو هذا القطاع بكل اخلاص وتفاني حتى حان وقت ترجلهم عن صهوة المسؤلية وحقا لهم علينا التواصل معهم ودعوتهم لحضور مناسباتنا الدورية وفاء لهولاء الرجال .
كما القى اللواء المنتشري كلمة اوضح فيها ماتنعم به بلادنا من امن وامان ولله الحمد في ضل حكومة  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية “حفظهم الله” وما يقدمه رجالنا البواسل في الحد الجنوبي والدعاء لهم بالنصر والتوفيق
ورحب بالزملاء المتقاعدين موضحا مالهم من حقوق علينا تقديرا لما قدموه خلال السنوات الماضية كما رحب بكافة الزملاء من ضباط وصف الضباط ومدنيين ،وشهد حفل المعايده تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك
واختتم اللواء المنتشري كلمته سائلاً الله ان يعيد هذه المناسبه السعيده على المملكة قيادة وشعباً وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وان يديم على بلادنا استقرارها وامنها
. بعدها تم تناول الجميع الافطار بقاعة الضيافة بمديرية المنطقة.

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