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أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يعايد مديري ورؤساء وموظفي إدارات وأقسام الإمارة

أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة يعايد مديري ورؤساء وموظفي إدارات وأقسام الإمارة
http://almnatiq.net/?p=738717
المناطق - المدينة المنورة

عايد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة بقاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم، مديري ورؤساء وموظفي إدارات وأقسام الإمارة, حيث هنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور وكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي .
وبعد أن صافح سموه المهنئين نقل لهم تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة بهذه المناسبة السعيدة.
وحث سموه جميع موظفي ومنسوبي الإمارة بالجد في العمل وبذل قصارى جهدهم لخدمة المواطنين والمقيمين كافة ومراجعي الإمارة وإنهاء جميع إجراءاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وخلق تنافسية تسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية بأقل وقت ممكن.
داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان.

 

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