صحة تبوك تعايد منسوبيها بعيد بالفطر السعيد

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أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التواصل الداخلي وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر ‏المبارك 1440 هجري صباح اليوم الأحد بقاعة التدريب والمؤتمرات وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعدين المدير العام ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية ومسؤولي الإدارات ومنسوبيها.‏

وهنأ الغامدي منسوبيه في مطلع الاحتفال بعيد الفطر السعيد وسأل الله ‏للجميع أن يجعل أيامهم أيام خير وبركة وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

هذا وقدم الدكتور الغامدي شكره لكل من واصل العمل خلال الاجازة من كافة الموظفين المكلفين بالعيد والجهود التي قاموا بها لتقديم الخدمات الصحية لمحتاجيها بالمستشفيات والمراكز الصحية مثنياً في الوقت نفسه على جهود العاملين في مركز المراقبة الصحية بمنفذ حالة عمار لتقديمهم الخدمات الصحية أثناء قدوم ومغادرة المعتمرين طوال شهر رمضان المبارك.