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بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.الراجحي الوزارة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.الراجحي الوزارة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.الراجحي الوزارة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738726
المناطق - الرياض

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم (الأحد) في مقرها بمدينة الرياض، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور معالي الوزير م. أحمد بن سليمان الراجحي، واصحاب المعالي والسادة الوكلاء وعدد من منسوبي الوزارة.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، كما ثمّن معاليه جهود منسوبي الوزارة المكلّفين بتقديم خدمات ومتابعة إجراءات الوزارة خلال فترة الإجازة.

وأكد م. الراجحي، أنه حريص على الالتقاء بمنسوبي الوزارة في مثل هذه المناسبات، مبينًا أن مثل هذه الاحتفالات تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، وتساعد على خلق بيئة عمل ناجحة، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة.

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