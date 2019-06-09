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وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738729
المناطق - واس

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية اليوم حفل معايدة لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان الوزارة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد فواز بن جميل الميمان أن الجميع تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع وهم ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر حفل المعايدة وكلاء الوزارة ومديرو العموم وعدد من منسوبي الوزارة وقطاعاتها من مدنيين وعسكريين .

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