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صندوق تنمية الموارد البشرية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

صندوق تنمية الموارد البشرية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

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وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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صندوق تنمية الموارد البشرية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك

صندوق تنمية الموارد البشرية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=738732
المناطق - الرياض

أقام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض اليوم (الأحد)، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سعادة مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، والنواب ومدراء الإدارات والأقسام ومنسوبي الصندوق.

وهنأ الدكتور السديري منسوبي “هدف” بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل المتميز لتحقيق أهداف الصندوق، وخدمة المستفيدين من أصحاب عمل أو باحثين عن عمل.

وفي ذات السياق، نُظمت احتفالات مماثلة في فروع “هدف” في أنحاء المملكة، في إطار تعزيز أواصر الإخاء والمودة وتوثيق سبل التواصل بين منسوبي الصندوق.

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