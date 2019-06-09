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أمير نجران يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة

أمير نجران يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة
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المناطق - واس

شارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم موظفي ديوان الإمارة لقاء المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادل سموه الجميع التهنئة بالعيد، ناقلاً تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن وهم في عزة ورفعة.
وحثّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز الموظفين على مواصلة العطاء وبذل قصارى الجهود لأداء الأمانة بكل صدق وإخلاص بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ تجاه المنطقة والمواطن والمقيم.
من جهته عبّر وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي -نيابة عن عموم الموظفين- عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يتلقونه من توجيهات وتحفيز مستمر، مؤكدًا حرص الجميع على التفاني من أجل تحقيق هذه التوجيهات.

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