رحلات ترفيهيه لمقيمي مركز التأهيل الشامل بجازان

المناطق - فضة عطيف

نفذ مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان( قسم الرجال خلال وضمن برامجه في إجازه عيد الفطر رحلات ترفيهيه لمنسوبي المركز وخلال يومين متتاليين رحلتين لمسبح ذوي الإحتياجات الخاصه بجزيرة المرجان و رحله للكورنيش الجنوبي وذلك تحت إشراف مدير المركز الاستاذ أحمد ابو شرحه

وتهدف الرحلات الى ممارسه أنشطه رياضيه مختلفه وادخال الفرح والبهجة على قلوبهم.

