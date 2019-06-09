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رحلات ترفيهيه لمقيمي مركز التأهيل الشامل بجازان

رحلات ترفيهيه لمقيمي مركز التأهيل الشامل بجازان

منطقة جازان
أمير نجران يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة

أمير نجران يشارك موظفي الإمارة لقاء المعايدة

منطقة نجران
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيها

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيها

محليات
الخطوط السعودية تنظم حفل المعايدة السنوي

الخطوط السعودية تنظم حفل المعايدة السنوي

محليات

رحلات ترفيهيه لمقيمي مركز التأهيل الشامل بجازان

رحلات ترفيهيه لمقيمي مركز التأهيل الشامل بجازان
http://almnatiq.net/?p=738759
المناطق - فضة عطيف

نفذ مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان( قسم الرجال خلال وضمن برامجه في إجازه عيد الفطر رحلات ترفيهيه لمنسوبي المركز وخلال يومين متتاليين رحلتين لمسبح ذوي الإحتياجات الخاصه بجزيرة المرجان و رحله للكورنيش الجنوبي وذلك تحت إشراف مدير المركز الاستاذ أحمد ابو شرحه
وتهدف الرحلات الى ممارسه أنشطه رياضيه مختلفه وادخال الفرح والبهجة على قلوبهم.

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