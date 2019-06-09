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مستشفى المخواة يحتفل بعيد الفطر

مستشفى المخواة يحتفل بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=738766
المناطق - نجران

نظم قسم التواصل الداخلي بمستشفى المخواة العام حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك على شرف المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله ال عياش ، وبحضور رؤساء الأقسام وعدد من الأطباء والموظفين ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بالعيد وتناول القهوة في اجواء تسودها المحبة والإخاء .
وانتهز المدير التنفيذي لمستشفى المخواة الفرصة وأوصى العاملين بالمستشفى على بذل الجهود في خدمة المرضى والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمات طبية تليق بسكان المحافظة .

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