هلال الباحة يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

المناطق-الباحة

أقام فرع هيئة الهلال الأحمربمنطقة الباحة حفل المعايدة السنوي لعام 1440هـ لمنسوبيه بحضورمديرعام فرع الهئية بمنطقة الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي وكافة منسوبي الهئية وذلك بمقر الاداره وتبادل الجميع خلال حفل المعايدة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة . وبين الاستاذ خالد بن محمد الغامدي أن الإحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك يأتي في اطار استمرارالتواصل بين منسوبي موظفي فرع الهئية والحرص على الالتقاء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية داعياً الله أن يحفظ لنا وطننا من كيد الكائدين وشرالحاسدين وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهم الله .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهئية الهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني