جامعة الباحة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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أقامت جامعة الباحة حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ وذلك ببهو المبنى الإداري الرئيس بالمدينة الجامعية.

وبهذه المناسبة جدّد معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مقدمًا شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية ودعم غير محدود للتعليم بكافة مراحلة ومستوياته، منوها معاليه بما حققته المملكة خلال الفترة الماضية من منجزات نوعية، ومشروعات عملاقة كان لها أكبر الأثر في تحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.

مشيدًا معاليه في كلمته بهذه المناسبة بما قدّمه ويقدّمه جنودنا البواسل على الحدّ الجنوبي من تضحيات وبطولات لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي، سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة، ونحن ننعم برغد العيش، وأن يحفظ وطننا من كلّ سوء، وأن يديم عليه أمنه، وأمانه، واستقراره في ظل قيادتنا الرشيدة.