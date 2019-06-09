استمرار تشغيل الانزلاق الحر في الباحة للسنة الثانية على التوالي

المناطق-الباحة

يستمر تشغيل المشروع السياحي ( الانزلاق الحر ) بمنطقة الباحة للسنة الثانية على التوالي والذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة بل ومن الارقام القياسية في المسافة على مستوى الشرط الأوسط وآسيا

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة أمين عام مجلس التنمية السياحية الاستاذ زاهر محمد الشهري عن الجهود الذي تبذل من مجلس التنمية السياحية تحت مظلة إمارة المنطقة والشركاء لدعم المشاريع السياحية بالمنطقة ودعمها لتحفيز تكامل الشركاء من الجهات الحكومية لدعم صناعة السياحة بالمنطقة.

وأكد الشهري على ان هذه المشاريع بالمنطقة والتي تقام السنة الثانية على التوالي لخدمة الزوار والسياح والاهالي وان الانزلاق الحر (Zip line Albaha ) يعتبر الأطول في المملكة والذي يقع على جبل غابة رغدان ويضم أعلى قمة بالباحة وذلك بالتكامل والتعاون مع شريك هيئة السياحة الاستراتيجي أمانة المنطقة وسيعزز مشروع الانزلاق الحر بالحبال المعلقة الجذب السياحي لهواة رياضة الانزلاق وهواة مثل تلك الرياضات في موقع سياحي جاذب وفريد من نوعة لمثل هذه المشاريع السياحية الترفيهية ،، وسيدعم مكانة غابة رغدان كوجهة سياحية غنية بالفعاليات والمغامرات الشيقة ورائدة على مستوى المنطقة.

واوضح الاستاذ زاهر الشهري أن هذا المشروع الريادي يعتبر من إحدى الدراسات التي دعمتها مجموعة المجدوعي مع شركة من جنوب أفريقيا ( TBTC ) والمتخصصة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع السياحية الريادية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبإشراف إمارة المنطقة والتي تم طرحها على مستثمرين ورياديين ومنهم مؤسسة النزل والترفيه بالتعاقد مع مؤسسة الزبلاين الأوروبية والتي نفذت المشروع وذلك بمسارين الأول بطول 244 متر والمسار الثاني بطول 957 متر

مؤكداً الشهري أن هذا العمل التكاملي بين أمانة المنطقة وهيئة السياحة والشركاء والتكامل والتعاون يأتي من التوجيه والمتابعة والدعم من سمو أمير المنطقة لخدم أهالي المنطقة والزوار لها والبحث المستمر على التنمية السياحية المستدامة وتذليل الصعوبات أمام الجذب السياحي وكذلك بالدعم الذي يوليه سمو امير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية لدعم صناعة السياحة بالمنطقة.

