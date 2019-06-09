احدث الأخبار

التدريب التقني والمهني بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
منطقة تبوك
 مدرب البرتغال يثني على رونالدو قبل مواجهة هولندا ويتوقع موعد اعتزاله
أبرز المواد
 بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
منطقة تبوك
 الإمارات: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة
أبرز المواد
 مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله
منطقة مكة المكرمة
 مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية
منطقة جازان
 أمانة منطقة جازان تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي “
منطقة جازان
 استمرار تشغيل الانزلاق الحر في الباحة للسنة الثانية على التوالي
منطقة الباحة
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد جندي اول حسن الجابري
منطقة جازان
 أمير نجران يعقد اجتماعا لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء .. وعودة التيار تدريجيا للمنطقة
منطقة نجران
التدريب التقني والمهني بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

التدريب التقني والمهني بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

منطقة تبوك
مدرب البرتغال يثني على رونالدو قبل مواجهة هولندا ويتوقع موعد اعتزاله

مدرب البرتغال يثني على رونالدو قبل مواجهة هولندا ويتوقع موعد اعتزاله

أبرز المواد
بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة تبوك

استمرار تشغيل الانزلاق الحر في الباحة للسنة الثانية على التوالي

استمرار تشغيل الانزلاق الحر في الباحة للسنة الثانية على التوالي
http://almnatiq.net/?p=738795
المناطق-الباحة

يستمر تشغيل المشروع السياحي ( الانزلاق الحر ) بمنطقة الباحة للسنة الثانية على التوالي والذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة بل ومن الارقام القياسية في المسافة على مستوى الشرط الأوسط وآسيا
وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة أمين عام مجلس التنمية السياحية الاستاذ زاهر محمد الشهري عن الجهود الذي تبذل من مجلس التنمية السياحية تحت مظلة إمارة المنطقة والشركاء لدعم المشاريع السياحية بالمنطقة ودعمها لتحفيز تكامل الشركاء من الجهات الحكومية لدعم صناعة السياحة بالمنطقة.
وأكد الشهري على ان هذه المشاريع بالمنطقة والتي تقام السنة الثانية على التوالي لخدمة الزوار والسياح والاهالي وان الانزلاق الحر (Zip line Albaha ) يعتبر الأطول في المملكة والذي يقع على جبل غابة رغدان ويضم أعلى قمة بالباحة وذلك بالتكامل والتعاون مع شريك هيئة السياحة الاستراتيجي أمانة المنطقة وسيعزز مشروع الانزلاق الحر بالحبال المعلقة الجذب السياحي لهواة رياضة الانزلاق وهواة مثل تلك الرياضات في موقع سياحي جاذب وفريد من نوعة لمثل هذه المشاريع السياحية الترفيهية ،، وسيدعم مكانة غابة رغدان كوجهة سياحية غنية بالفعاليات والمغامرات الشيقة ورائدة على مستوى المنطقة.
واوضح الاستاذ زاهر الشهري أن هذا المشروع الريادي يعتبر من إحدى الدراسات التي دعمتها مجموعة المجدوعي مع شركة من جنوب أفريقيا ( TBTC ) والمتخصصة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع السياحية الريادية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبإشراف إمارة المنطقة والتي تم طرحها على مستثمرين ورياديين ومنهم مؤسسة النزل والترفيه بالتعاقد مع مؤسسة الزبلاين الأوروبية والتي نفذت المشروع وذلك بمسارين الأول بطول 244 متر والمسار الثاني بطول 957 متر
مؤكداً الشهري أن هذا العمل التكاملي بين أمانة المنطقة وهيئة السياحة والشركاء والتكامل والتعاون يأتي من التوجيه والمتابعة والدعم من سمو أمير المنطقة لخدم أهالي المنطقة والزوار لها والبحث المستمر على التنمية السياحية المستدامة وتذليل الصعوبات أمام الجذب السياحي وكذلك بالدعم الذي يوليه سمو امير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية لدعم صناعة السياحة بالمنطقة.

روابط ذات صلة

غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات

غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات
جامعة الباحة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

جامعة الباحة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
هلال الباحة يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

هلال الباحة يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*