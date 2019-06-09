نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي “

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬، تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية،.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان ، مشيدا سموه ، بما قدمه الفقيد في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية ، منوها بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.

من جانبهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .