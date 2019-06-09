في جو يسوده الود والألفة والعلاقات الأخوية أمانة منطقة جازان تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

المناطق - فضة عطيف

أقامت أمانة منطقة جازان صباح اليوم الأحد ١٤٤٠/١٠/٦هـ حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بمقر الأمانة بحضور سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ووكلاء الأمين ومديري الإدارات والأقسام.

وفي بداية حفل المعايدة قدم “بن سعيدان” التهنئة لجميع منسوبي الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدم شكره لجميع العاملين على ما قدموه من جهود ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما رفع “بن سعيدان” أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله ورعاه .

ورفع التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – حفظه الله – والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امين منطقة جازان – حفظه الله –

كما رفع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – سلمه الله –

حيث تخلل الحفل تبادل التهاني والتبريكات بين منسوبي الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك في جو يسوده الود والألفة والعلاقات الأخوية .

وفي نهاية حفل المعايدة المبسط حث سعادة أمين منطقة جازان وكلاء الامين ومدراء الادارات العامة بالأمانة وجميع الموظفين بالحرص على انجاز اعمال المراجعين بكل حرص ودقة واهتمام ، داعياً لهم المولى عز وجل بالتوفيق والسداد .