مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

المناطق - فضه عطيف

استقبل مدير مركز التأهيل الشامل بجازان الأستاذ/أحمد بن أحمد ابوشرحه يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١٠/٦هـ أعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرية الحمراية التابع للجنة التنميه الاجتماعيه الأهلية بأبو عريش

وتهدف الزياره الى تهنئه المقيمين ومشاركتهم لفرحه العيد السعيد وإدخال الفرح والسرور الى نفوسهم .

حيث تم عمل جوله تعريفيه على أهم المرافق والخدمات التى يقدمها المركز للمقيمين .

وفي نهايه الزياره تم توزيع الهدايا والورود على المقيمين ،كما اثنوا على ماوجدوه من خدمات مقدمه لهذه الفئه الغاليه على قلوبنا وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

