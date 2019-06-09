مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

استقبل مدير مركز التأهيل الشامل بجازان الأستاذ/أحمد بن أحمد ابوشرحه يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١٠/٦هـ أعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرية الحمراية التابع للجنة التنميه الاجتماعيه الأهلية بأبو عريش
وتهدف الزياره الى تهنئه المقيمين ومشاركتهم لفرحه العيد السعيد وإدخال الفرح والسرور الى نفوسهم .
حيث تم عمل جوله تعريفيه على أهم المرافق والخدمات التى يقدمها المركز للمقيمين .
وفي نهايه الزياره تم توزيع الهدايا والورود على المقيمين ،كما اثنوا على ماوجدوه من خدمات مقدمه لهذه الفئه الغاليه على قلوبنا وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
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