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مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

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مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

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نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي “

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي “

منطقة جازان

مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=738808
المناطق - مكة المكرمة

انتقل إلى رحمة الله المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر غداً (الاثنين) في المسجد الحرام، وسيدقن في مقبرة شهداء الحرم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون

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