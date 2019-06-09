مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر غداً (الاثنين) في المسجد الحرام، وسيدقن في مقبرة شهداء الحرم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون