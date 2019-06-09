احدث الأخبار

سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
منطقة تبوك
 الإمارات: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة
أبرز المواد
 مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله
منطقة مكة المكرمة
 مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية
منطقة جازان
 أمانة منطقة جازان تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي “
منطقة جازان
 استمرار تشغيل الانزلاق الحر في الباحة للسنة الثانية على التوالي
منطقة الباحة
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد جندي اول حسن الجابري
منطقة جازان
 أمير نجران يعقد اجتماعا لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء .. وعودة التيار تدريجيا للمنطقة
منطقة نجران
 غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات
منطقة الباحة
 هروب 14 أسدا من حديقة.. والسلطات تعلن حالة الاستنفار
أبرز المواد
 “كارثة تشيرنوبل” تنقل الصراع بين أمريكا وروسيا إلى الدراما
أبرز المواد
سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة تبوك
الإمارات: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة

الإمارات: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة

أبرز المواد
مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

مدير تعليم منطقة مكة عبدالله الثقفي في ذمة الله

منطقة مكة المكرمة
مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

مركز التأهيل الشامل بجازان يستقبل أعضاء النشاط الاجتماعي بقريه الحمراية

منطقة جازان

سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=738814
المناطق - تبوك:

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك اليوم حفل معايدة لمنسوبيها من ضباط وأفراد وموظفين بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي.
وهنأ العميد العتيبي خلال الحفل منسوبي السجون بالمنطقة بعيد الفطر المبارك حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والانضباط في أداء الأعمال الموكلة لهم، متمنياً لهم دوام الصحة وموفور العافية.
ودعا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ‏وأن يعيده هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات,‏ وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

صحة تبوك تعايد منسوبيها بعيد بالفطر السعيد

صحة تبوك تعايد منسوبيها بعيد بالفطر السعيد
بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها

بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها
١٢ فريق ينافس على بطولة البحر الأحمر في نسختها الأولى بأملج

١٢ فريق ينافس على بطولة البحر الأحمر في نسختها الأولى بأملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*