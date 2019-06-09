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بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

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سجون تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=738817
المناطق - تبوك :

أقامت بلدية محافظة حقل اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمراني ورؤساء الاقسام ومنسوبي البلدية، وذلك بمقر البلدية.
وهنأ العمراني منسوبي البلدية في مطلع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه الحفل يأتي لتعزز الترابط الأخوي وضمن خطط الارتقاء ببيئة العمل في البلدية.
وقدم المهندس العمراني الشكر لجميع منسوبي البلدية على جهودهم التي قدموها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حثًا الجميع على بذل ‏المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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