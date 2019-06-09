مدرب البرتغال يثني على رونالدو قبل مواجهة هولندا ويتوقع موعد اعتزاله

المناطق - وكالات

أثنى فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي على النجم كريستيانو رونالدو متوقعا استمراره ضمن أفضل لاعبي العالم لأعوام مقبلة، وذلك قبل مباراة المنتخب المقررة أمام نظيره الهولندي غدا الأربعاء على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية في نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتوقع سانتوس موعد اعتزال رونالدو للعب بشكل غير مباشر قائلا :

“لست متفاجئاً من مستوى رونالدو وما قدمه ضد سويسرا. أثبت رونالدو داخل وخارج الملعب بأنه يستطيع اللعب بأعلى مستوى لمدة 3-4 أعوام مقبلة”.

ويتطلع رونالدو /34 عاما/ نجم يوفنتوس الإيطالي إلى التتويج للمرة الثانية بقميص المنتخب البرتغالي، حيث توج معه بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وسجل رونالدو ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويسري 3 / 1 مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي لدوري الأمم.

وسيكون لاعب خط الوسط المدافع دانيلو بيريرا جاهزا من جديد للمشاركة مع المنتخب البرتغالي بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب المدافع بيبي بسبب الإصابة في الكتف.