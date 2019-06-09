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التدريب التقني والمهني بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

التدريب التقني والمهني بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=738823
المناطق - تبوك :

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، وذلك في مقر الإدارة.
وتبادل الجميع خلال الحفل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمة بالمحبة والإخاء.
وقدم المهندس المطيري التهنئة لمنسوبي الإدارة العامة, موجهاً شكره لهم على ما قدموه من جهود ملموسة في العام الماضي كانت لها أطيب الأثر في تحقق المنجزات، مؤكداً مضاعفة الجهود في المستقبل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة كمال الرئيس أهمية مثل هذه المناسبات لما فيها من تأكيد روح الألفة والترابط بين الموظفين وما لها من إيجابيات لصالح العمل، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ‏وأن يعيده هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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