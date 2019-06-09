شلالات السيول تحفز أهالي بلجرشي بالباحة للخروج والتنزه في الغابات

المناطق-الباحة

حفّزت الأمطار المتواصلة التي تشهدها محافظة بلجرشي الأهالي والزوار للخروج الى الغابات والمنتزهات وتوثيق مناظر الشلالات والسيول المتدفقة من المرتفعات.

وشملت الامطار بلجرشي ومراكز بالشهم وبني كبير وقرى العسلة والطلقية والعسلة ومنتزه السكران والجنابين والمنتزه الوطني وسط المحافظة

وخرج أهالي بلجرشي وزوارها إلى المنتزهات والغابات للاستمتاع بطبيعتها وقضاء اجمل الاوقات في الأجواء الجذابة والممطرة وتوثيق جداول المياه الجارية والشلالات المتدفقة من اعلى الجبال المحيطة بالاودية

و تتضاعفت المتعة بما يلمسه الزائر والمصطاف في محافظة بلجرشي من تطور وتنمية وجاهزية كافة الجهات الحكومية والأهلية واكتمال الخدمات في الحدائق والغابات والمنتزهات ودور الايواء والوحدات السكنية والفندقية اضافة الى الأمطار المتواصلة والاجواء المعتدلة.

