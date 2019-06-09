” تعليم الليث” يقيم حفل المعايدة السنوي

المناطق - عادل الزهراني

أقامت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم العلاقات العامة ، صباح اليوم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، و المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد النعيري ، والمستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن باعفيف ، وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين .

ورفع ” الحازمي ” في كلمة ألقاها بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، كما بارك لكافة منسوبي ومنسوبات الإدارة بالعيد السعيد ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال ، داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد والحرص على تحقيق إنجاز الاعمال في أوقاتها وتقديم الخدمة للمستفيدين بكل إتقان وتفان ، مؤكدًا حرص الإدارة على إقامة حفل المعايدة لجميع منسوبيها ، لما له من أثر كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية، وتقوية أواصر الأخوة وتعميق روح الألفة والمحبة، ومد جسور التواصل بين جميع منسوبي الإدارة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة على الإبداع والتميز.

كما قدم شكره وتقدير لرئيس قسم العلاقات العامة الأستاذ حسين العمودي وكافة منسوبي القسم على حسن التنظيم والترتيب لإقامة الحفل .

من جانب آخر أقام قسم العلاقات العامة بالقطاع النسوي حفل آخر بتشريف المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات ) الأستاذة هدية بنت محمد البركاتي، وكافة رئيسات الأقسام والموظفات والمشرفات التربويات.